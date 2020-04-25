В Белоруссии донорская плазма вылечила шесть пациентов с тяжелой формой COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии сообщило о шести случаях успешного излечения тяжелой формы коронавируса при переливании им донорской плазмы от перенесших COVID-19.

Вице-премьер Игорь Петришенко, которого цитирует пресс-служба правительства, рассказал, что всего плазму ввели девяти пациентам, шесть из них уже пошли на поправку.

"Антитела против вируса, которые образовались в крови доноров в результате перенесенной инфекции, помогают справляться с заболеванием другим пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой и среднетяжелой форме", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что в Белоруссии выздоровели 1120 пациентов после перенесенного COVID-19.