В Белоруссии число больных коронавирусом на сутки выросло на 817 человек

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии за минувшие сутки количество инфицированных COVID-19 выросло на 817 человек и составило 9 590 человек, сообщил в субботу Минздрав республики.

"Зарегистрировано 9 590 человек (8 773 человека на 24 апреля - ИФ) с положительным тестом на инфекцию. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Прирост инфицированных коронавирусом за предыдущие сутки составил 751 человек.

По данным Минздрава, на 25 апреля выздоровели и выписаны 1 573 пациентов (сутками ранее 1 120 человек), у которых был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 139 295 тестов (на 24 апреля 130 824 теста).