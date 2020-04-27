Россия создаст собственных мышей для тестирования вакцины против COVID

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские ученые работают над созданием лабораторных мышей, которые при заражении коронавирусом будут иметь схожие с человеком симптомы, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

"Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора приступил к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом, (...) новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19.

"Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет её биологическая безопасность - мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первые результаты ученые планируют получить в июне 2020 года.