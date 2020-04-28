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Минздрав Австрии пообещал в конце апреля отменить самоизоляцию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Австрии с 30 апреля отменят почти все ограничения по самоизоляции, объявил глава Минздрава страны Рудольф Аншобер. Как пишет Kronen Zeitung, австрийцев обяжут только соблюдать социальную дистанцию в один метр, регулярно мыть руки и запретят собираться больше чем по десять человек.

Пандемия коронавируса

Действующий до 30 апреля режим разрешает людям покидать дом только для работы, в магазин или для занятий спортом. Новый, ослабленный режим предварительно вводится до конца июня.

На похоронах разрешат присутствовать группам до 30 человек. Для политических уличных акций ограничение "не больше десяти" не будет действовать, для них власти разработают отдельные правила, предупредил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

С 15 мая в стране разрешат открыться ресторанам и барам. Им придется также соблюдать ряд условия: работать будет можно до 23:00. Сотрудники будут должны носить маски. Обслуживание у барной стойки будет запрещено, посетители смогут только сидеть за столиками. За столом можно размещать не больше четырех взрослых, без учета пришедших с ними детей.

Гостиницам, бассейнам и крытым спортивным площадкам разрешат открыться с 29 мая.

Уличным достопримечательностям, таким, как зоопарки власти разрешат работать с 15 мая при условии, что посетители будут соблюдать социальную дистанцию в один метр.

Аншобер предупредил, что если динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией ухудшится, все послабления будут отменены. Он напомнил согражданам о том, что необходимо проявлять самодисциплину.

Предполагается, что с 4 мая в Австрии откроются старшие классы школ, с 18 мая - остальные, с 3 июня - профессиональные и политехнические колледжи. Ранее в апреле в стране возобновили работу первые магазины и сервисы.

В Австрии выявлены 15 274 случаев заражения коронавирусом, умерли 549 заболевших.

Эпидемия одиночества

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Австрия коронавирус Рудольф Аншобер

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