Карантин в Киеве начнут ослаблять с 12 мая, если заболеваемость не возрастет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Власти Киева начнут ослаблять карантинные ограничения с 12 мая, если заболеваемость коронавирусной инфекцией резко не увеличится, объявил мэр города Виталий Кличко.

На первом этапе в городе разрешат открыться непродовольственным магазинам общей площадью до 300 квадратных метров. Они смогут принимать не больше одного посетителя на 10 квадратных метров и будут должны проводить санобработку помещения дважды в день.

Такие же требования числу клиентов на площадь будут действовать для ателье и других сервисов по оказанию бытовых услуг, адвокатских и нотарилаьных бюро, аудиторских контор.

Салонам красоты и парикмахерским разрешат работать по предварительной записи в режиме не больше одного клиента на одну услугу одновременно. После каждого клиента им придется проводить санобработку или кварцевание рабочего места.

Кафе и ресторанам разрешат работать на вынос. Также смогут открыться ларьки и киоски и автокинотеатры.

Парки и скверы можно будет посещать парами и с детьми, при условии, что в группе будет не больше двух взрослых и двух детей.

Обязательным условием для всех учреждений будет измерение температуры у сотрудников и посетителей и ношение масок. Клиентам без масок предприятие будет должно маску выдать.

"На первом этапе ослабления остаются закрытыми школы и детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет уже на следующем этапе", - сказал Кличко.

Также сохранятся ограничения и для общественного транспорта.

Чтобы заболеваемость позволила начать первый этап снятия ограничений, мэр призвал киевлян на праздники не нарушать все требования и запреты.

Всего на Украине за минувшие сутки число заражений коронавирусом выросло на 401, до 9 410 случаев. Среди регионов Киев находится по заболеваемости на втором месте с 1298 заболевшим. На первом месте Черновицкая область с 1429 случаямит, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава страны.