В Испании разработали 4-этапный план ослабления коронавирусных ограничений

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Испании разработало план возвращения страны к нормальной жизни, состоящий из четырех этапов, первый планируется начать реализовывать 4 мая, сообщил во вторник на заседании правительства глава испанского правительства Педро Санчес.

По его словам, ослабление будет постепенным и будет зависеть от ситуации на конкретной территории. Продолжительность каждой фазы составит две недели, то есть один среднестатистический инкубационный период.

Нулевая фаза является подготовительной. В это время будут разрешены прогулки детей младше 14 лет в сопровождении одного взрослого на протяжении часа в сутки. Можно будет заниматься спортом на открытом воздухе в одиночестве или группой людей, которые проживают в одной квартире. Возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов, готовящих блюда на вынос.

В рамках первой фазы при соблюдении строгих мер безопасности начнут открываться мелкие торговые точки, спортзалы, гостиницы, при этом речь идет лишь о номерах, но не местах скопления людей - холлах, барах и ресторанах. Будет разрешено ограниченное посещение храмов. Возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств, станет возможным перемещение внутри провинций.

На втором этапе при условии соблюдения социальной дистанции откроются внутренние помещения кафе и ресторанов, снова заработают кинотеатры и выставки. В храмы начнут допускать большее количество прихожан.

Третий этап подразумевает дальнейшее упрощение передвижения, при этом людям будет рекомендовано использовать маски, также будет необходимо продолжать поддерживать принятые нормы социальной дистанции.

"По завершению этих этапов на каждой территории будет проведена оценка ситуации и принято решение о возвращении к нормальной жизни", - отметил испанский премьер.

Испания занимает второе место в мире по количеству заражений коронавирусом. С начала вспышки в стране зарегистрировали свыше 230 тыс. случаев инфицирования, выздоровели почти 124 тыс. человек. Более 23,8 тыс. зараженных скончались.