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Трамп выразил надежду на ощутимый рост ВВП США во втором полугодии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Экономика США неизбежно пострадает от последствий пандемии коронавируса, однако, возможно, уже с третьего квартала начнёт восстанавливать позиции, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я думаю, у нас будет рост в третьем квартале и что-то невероятное - в четвёртом", - сказал он на брифинге в Белом доме отвечая на вопрос журналиста о том, что ждёт ВВП США.

"Кроме того, нас ждёт просто невероятный следующий год", - добавил Трамп.

Говоря о втором квартале, он не стал называть цифры, однако предупредил, что коронавирус и введённые для борьбы против него ограничительные меры, конечно, окажут отрицательное влияние на экономику США.

США Дональд Трамп

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