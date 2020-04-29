Число зараженных на борту эсминца USS Kidd достигло 64

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция диагностирована уже у 64 человек из команды ракетного эсминца ВМС США USS Kidd, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу американского флота. Ранее сообщалось о 33 зараженных. Всего на корабле 350 человек.

Пресс-служба флота сообщила, что USS Kidd срочно зашел на базу в Сан-Диего, чтобы моряки смогли получить медицинскую помощь. Первый случай заболевания COVID-19 на корабле был зафиксирован 22 апреля - более чем через месяц после захода корабля на базу на Гавайских островах.

Эсминец участвовал в операции по борьбе с наркотрафиком из Центральной Америки. После начала вспышки к нему был срочно направлен универсальный десантный корабль USS Makin Island с медицинской бригадой. Еще когда эсминец находился в пути, с его борта по воздуху в США были эвакуированы двое моряков. Еще 15 моряков было переведено на корабль USS Makin Island (LHD 8) для наблюдения из-за устойчивых симптомов.

Эсминец стал вторым кораблем ВМС США, ставшим очагом COVID-19 во время нахождения в открытом море. Первая вспышка произошла на авианосце "Теодор Рузвельт", где уже больше 900 зараженных из 4800.

В конце марта авианосец экстренно зашел на базу на острове Гуам. Там большая часть команды сошла на берег.

Случаи коронавируса зафиксированы на 26 кораблях ВМС США, которые в данный момент находятся на базах. Еще на 13 кораблях были случаи COVID-19, но там заболевшие уже выздоровели. Сейчас в море находится 90 американских военных кораблей. Ни на одном из них COVID-19 не выявлено, сообщает пресс-служба ВМС.