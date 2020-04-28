Эсминец USS Kidd срочно зашел на базу в Сан-Диего из-за вспышки COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Kidd, на котором произошла вспышка заболевания коронавирусом, во вторник прибыл на военно-морскую базу в Сан-Диего (штат Калифорния), следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.

По словам представителей ВМС США, на борту корабля с минувшей недели выявлено уже почти 50 инфицированных из 350 моряков его команды. После его прибытия в Сан-Диего американское военное командование решает вопрос о том, какие нужно будет предпринять меры в отношении команды.

В понедельник ВМС США сообщили, что по меньшей мере у 47 моряков на борту эсминца USS Kid выявлено заболевание коронавирусом. Он был задействован в операции по борьбе с поставкой наркотиков из Центральной Америки. В связи со вспышкой коронавируса на помощь эсминцу, который находился у берегов Мексики, был срочно направлен универсальный десантный корабль USS Makin Island с медицинской бригадой.

"45% членов команды USS Kidd (DDG 100) уже протестировано на COVID-19, 47 дали положительный результат, - говорилось в сообщении ВМС США. - Двое моряков были эвакуированы в США. Еще 15 моряков переведено на корабль USS Makin Island (LHD 8) для наблюдения из-за устойчивых симптомов. Ни один из них не находится в палате интенсивной терапии или на аппарате ИВЛ".

В связи с вспышкой COVID-19 на борту USS Kidd командование ВМС США решило направить его на ближайшую военно-морскую базу Тихоокеанского флота - в Сан-Диего. Корабль шел на базу с максимальной скоростью более 30 узлов в час.

Эсминец USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки COVID-19 в то время, когда он находился в море.

Вспышка заболевания была ранее зафиксирована на атомном авианосце USS Theodore Roosevelt. Из-за ухудшения ситуации в конце марта авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. На его борту количество инфицированных вирусом уже приблизилось к тысяче. Большая часть команды из 4,8 тыс. моряков сошла на берег и находится на карантине.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся на базах. Еще на 14 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.