Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 25.04В России 74 588+5 966В мире 2 896 746+85 553

Количество заболевших COVID-19 на корабле ВМС США USS Kidd выросло почти вдвое

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - На борту ракетного эсминца ВМС США USS Kidd выявлено уже 33 заболевших коронавирусом, сообщили ВМС США. Еще в пятницу инфицированных было 18 человек.

Всего на борту корабля находится 350 членов экипажа.

Пандемия коронавируса

Корабль USS Kidd задействован в операции по борьбе с доставкой наркотиков из Центральной Америки.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что USS Kidd готовится вернуться в порт. "Часть экипажа сойдет на сушу. Когда все поправятся, корабль снова вышел в море", - сказал он.

По его словам, бригада военных медиков из восьми человек вылетела на корабль.

Корабль USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки COVID-19 в то время, как он находился в море.

Вспышка заболевания была зафиксирована ранее на авианосце USS Theodore Roosevelt. В конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. В настоящее время заболели уже 840 моряков с USS Theodore Roosevelt.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся на базах. Еще на 14 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.

Коронавирус охватил США

15
Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями. В США с начала пандемии умерли более 10 тысяч человек, заразившихся коронавирусомЧисло новых случаев коронавируса в США превышает общее число выздоровевшихВласти США не советуют жителям страны собираться группами более 10 человек, ходить в рестораны и бары, посещать дома престарелых. Работать и учиться, по возможности, рекомендуется из дома.Некоторые ликеро-водочные заводы в США перешли на производство дезинфицирующего средства для рук из-за дефицита антисептикаБольницы США перегружены, ускоренно строятся временные госпиталиГород Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели. Количество случаев заражения в городе Нью-Йорке приближается к 70 тысячам, число смертей почти достигло 3 тысяч.В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США, чтобы разгрузить больницы мегаполиса, не справляющиеся с потоком пациентовГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.На территории Центрального парка в Нью-Йорке развернули мобильный госпиталь, состоящий из 14 палатокКрупнейший американский мегаполис практически опустелВ стране протестировали более 1 млн человек на наличие коронавируса. По словам Дональда Трампа, никто в мире не проводит сейчас тестирование более интенсивно, чем Штаты.Число заражений COVID-19 среди американских военнослужащих превысило 1 тыс. Больше всего заражений подтвердилось среди служащих в ВМС США.Главный хирург США предупредил об ожидаемом росте числа заражений коронавирусом в стране, поскольку многие американцы, особенно молодые, не воспринимают угрозу всерьезПрезидент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США
Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями.
США Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 апреля

СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте

СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте

Минкомсвязи анонсировало новые рейсы для застрявших за рубежом россиян

Переболевший COVID-19 Борис Джонсон вернется к работе в понедельник

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

В Италии отметили значительное замедление распространения COVID-19

В Италии отметили значительное замедление распространения COVID-19

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

Орешкин посчитал, что МВФ и ВОЗ не справляются с кризисом COVID-19

Что произошло за день: суббота, 25 апреля

Итальянские дизайнеры создали модели салонов самолетов для мира после пандемии

Итальянские дизайнеры создали модели салонов самолетов для мира после пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');