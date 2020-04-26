Количество заболевших COVID-19 на корабле ВМС США USS Kidd выросло почти вдвое

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - На борту ракетного эсминца ВМС США USS Kidd выявлено уже 33 заболевших коронавирусом, сообщили ВМС США. Еще в пятницу инфицированных было 18 человек.

Всего на борту корабля находится 350 членов экипажа.

Корабль USS Kidd задействован в операции по борьбе с доставкой наркотиков из Центральной Америки.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что USS Kidd готовится вернуться в порт. "Часть экипажа сойдет на сушу. Когда все поправятся, корабль снова вышел в море", - сказал он.

По его словам, бригада военных медиков из восьми человек вылетела на корабль.

Корабль USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки COVID-19 в то время, как он находился в море.

Вспышка заболевания была зафиксирована ранее на авианосце USS Theodore Roosevelt. В конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. В настоящее время заболели уже 840 моряков с USS Theodore Roosevelt.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся на базах. Еще на 14 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.