Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Еще на одном корабле ВМС США зафиксировали вспышку коронавируса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На борту эсминца ВМС США USS Kidd выявили минимум 18 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя ВМС США.

В Пентагоне подтвердили, что на корабле более чем один моряк заболел коронавирусом. Всего на борту корабля находится около 330 членов экипажа.

USS Kidd участвует в миссии по борьбе с наркотиками в Карибском море. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что USS Kidd готовится вернуться в порт.

"Они готовятся вернуться в порт... Часть экипажа сойдет на сушу. Когда все поправятся, корабль снова вышел в море", - сказал Хоффман.

По его словам, бригада военных медиков из восьми человек вылетела на корабль.

USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки COVID-19 в то время, как он находился в море.

Масштабная вспышка заболевания была зафиксирована ранее на авианосце USS Theodore Roosevelt. В конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. В настоящее время заболели уже 840 моряков с USS Theodore Roosevelt.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся в портах и верфях. Еще на 14 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.

США коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Медики раскритиковали идею Трампа лечить COVID-19 инъекциями дезинфицирующих средств

Медики раскритиковали идею Трампа лечить COVID-19 инъекциями дезинфицирующих средств

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

Топ-менеджеры Burberry урезали себе вознаграждения на 20% из-за коронавируса

Что случилось этой ночью: пятница, 24 апреля

За сутки в материковом Китае выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

ВТО предупредила о вреде запрета экспорта средств защиты от COVID-19

Число жертв COVID-19 в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

Число жертв COVID-19 в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

Ученые США установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу

Ученые США установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу

Стратегические силы США переведены на режим ЧП в связи с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');