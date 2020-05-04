Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в понедельник на ежедневном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

"Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", - отметил Зеленский.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство на заседании в понедельник рассмотрит вопрос смягчения карантинных ограничений с 11 мая.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы", - написал он в своем Telegram-канале в понедельник.

По его словам, планируется открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город обнародовал первый этап плана по выходу из карантина и, исходя из эпидемиологической ситуации, надеется вводить его с 12 мая.