Каждая десятая перспективная разработка вакцины от COVID-19 в мире оказалась российской

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских разработок вакцин в перечень перспективных, сообщает информационный центр по борьбе с коронавирусом. Это почти каждая десятая вакцина в этом списке.

"Согласно актуальному перечню кандидатных вакцин против COVID-19, формируемому ВОЗ, на 23 апреля в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований и шесть проходят клинические исследования на людях", - отмечается на сайте центра в пятницу.

Среди девяти отечественных вакцин, попавших в перечень ВОЗ, шесть тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания БИОКАРД и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

"Вектор" готовит свои препараты на платформе других вакцин - от вируса Эбола, на основе вирусов кори, грипа А и везикулярного стоматита. Кроме того, есть разработки субъединичной и мРНК-вакцины. В портфеле БИОКАРДа - живая вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа, созданная совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины", и инкапсулированная в липосомы мРНК-вакцина. Петербургский НИИ вакцин и сывороток готовится представить препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц.