Белый дом заблокировал выступление главного инфекциониста США в Конгрессе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Белый дом запретил давать показания в Конгрессе главному эксперту рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи, сообщил Комитет по ассигнованиям Палаты представителей, который и настаивал на выступлении.

"Комитет по ассигнованиям хотел заслушать доктора Энтони Фаучи по вопросам мер по борьбе с коронавирусом в качестве свидетеля на следующей неделе на заседании подкомитета. Представитель администрации информировал нас, что Белый дом запретил доктору Фаучи выступать", - говорится в заявлении представителя комитета Ивэна Холландера.

Впоследствии Белый дом подтвердил эту информацию. Как заявил представитель Белого дома Джадд Дир, в разгар борьбы с коронавирусом выступление Фаучи в Конгрессе контрпродуктивно.

Он заявил, что американская администрация готова сотрудничать с Конгрессом и даст показания "в соответствующее время".

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер пятницы в США насчитывалось более 1,1 млн инфицированных коронавирусом, свыше 64 тыс. заболевших скончались.