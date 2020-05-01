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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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Что случилось этой ночью: пятница, 1 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Изображение президента РФ убрано с мозаики храма Вооруженных сил. Мозаика была посвящена присоединению Крыма. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин не давал указания убрать свое изображение.

– В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом. У всех скончавшихся была пневмония. В городе выявили более 53 тысяч случаев заражения вирусом.

– Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом. Врачам удалось сдержать заболеваемость. Недавний всплеск заражений по инкубационному периоду совпал с празднованием Пасхи.

– Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19. Госкомздрав Китая расследует ситуацию самостоятельно. Специалисты ВОЗ убеждены, что вирус появился естественным путем.

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