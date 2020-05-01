Находящемуся в СИЗО экс-президенту Армении Кочаряну сделают еще одну операцию

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя страны, будет повторно прооперирован, заявил директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян.

"Состояние стабильное, проводятся обследования. Возникла необходимость операции, сейчас ведутся подготовительные работы", - сказал он журналистам в пятницу.

Кочарян был госпитализирован 8 марта и вернулся в СИЗО 3 апреля.

В первый раз экс-президент был прооперирован 9 октября в медцентре "Измирлян".

Дело Кочаряна

Роберт Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года.

Тогда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста.

Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.