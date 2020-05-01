Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 01.05В России 114 431+7 933В мире 3 256 846+62 960

Находящемуся в СИЗО экс-президенту Армении Кочаряну сделают еще одну операцию

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя страны, будет повторно прооперирован, заявил директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян.

В миреЭкс-президент Армении Кочарян подал в суд на премьера ПашинянаЧитать подробнее

"Состояние стабильное, проводятся обследования. Возникла необходимость операции, сейчас ведутся подготовительные работы", - сказал он журналистам в пятницу.

Кочарян был госпитализирован 8 марта и вернулся в СИЗО 3 апреля.

В первый раз экс-президент был прооперирован 9 октября в медцентре "Измирлян".

Дело Кочаряна

Роберт Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года.

Тогда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста.

Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Новости по теме

Новости

В США не исключили, что пандемия коронавируса продлится два года

На западе Узбекистана прорвало участок дамбы водохранилища

Что случилось этой ночью: пятница, 1 мая

Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тысячи человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тысячи человек

Трамп не исключил возвращение Майкла Флинна в администрацию США

Трамп не исключил возвращение Майкла Флинна в администрацию США

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Мэр Лос-Анджелеса пообещал бесплатно протестировать на коронавирус всех горожан

Мэр Лос-Анджелеса пообещал бесплатно протестировать на коронавирус всех горожан

В США заявили о возможности создать сотни миллионов доз вакцин против COVID-19 к 2021 г.

Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1 млн человек

Число заявок об убежище в Европе в марте сократилось на 43%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');