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Суд снова оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Его защита считает, что на суд давят высокопоставленные чиновники

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Ереване суд первой инстанции снова отказался освободить бывшего президента Армении Роберта Кочаряна под залог. В прошлый раз судья Анна Данибекян приняла такое решение 17 сентября. 4 сентября Конституционный суд признал арест экс-президента неправомочным.

В суде Кочарян заявил, что не собирается скрываться от суда.

Защита Кочаряна считает, что данное решение было принято под давлением высокопоставленных чиновников.

"Понятно, что причиной решения суда являются заявления высокопоставленных чиновников и прямые угрозы в адрес Конституционного суда", - сказал адвокат Айк Алумян.

Конституционный суд Армении ранее назвал арест Кочаряна незаконным, поскольку он был взят под стражу в обстоятельствах, исключающих уголовное преследование (статья 35 Конституции). Защита начала добиваться, чтобы его выпустили из-под стражи, однако в Генпрокуратуре заявили что оснований для его освобождения и прекращения уголовного преследования нет.

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции, погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

25 июня Апелляционный суд Армении вновь принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.

Роберт Кочарян Армения Ереван

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