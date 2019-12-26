Владельца армянского телеканала арестовали за принуждение к даче ложных показаний по делу Кочаряна

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Собственник армянского телеканала "5 канал" Армен Тавадян арестован на два месяца по решению суда, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян, отметив, что защита будет обжаловать это решение.

Тавадян был задержан 24 декабря в рамках дела по статье 340 УК Армении (подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложного заключения или к неправильному переводу).

В рамках того же дела обвинение предъявлено Варужану Мкртчяну, который является сторонником арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Мкртчян обвиняется в принуждении к даче ложных показаний, совершенном организованной группой.

"5 канал" - оппозиционная действующим властям телекомпания, основанная после смены власти в Армении, в результате которой премьер-министром стал Никол Пашинян. По сведениям местных СМИ, телеканал финансируется семьей Кочаряна.

Ранее полиция Армении заявила, что сторонники Кочаряна подкупают проходящих по делу Кочаряна пострадавших и свидетелей, чтобы они отказались от своих показаний. В частности, по версии полиции, Мкртчян пригласил в свой офис одного из фигурантов дела, предложив ему отказаться от статуса пострадавшего, пообещав деньги. Видеозапись разговора, сделанную скрытой камерой, полиция распространила за день до оглашения Апелляционным судом Армении решения об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна.

20 декабря суд отказал экс-президенту республики в освобождении под залог.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.