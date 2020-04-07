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Экс-президент Армении Кочарян подал в суд премьера Пашиняна

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя экс-президент Армении Роберт Кочарян подал иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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"В суд Еревана поступил иск от Роберта Кочаряна с требованием защиты чести и достоинства от клеветы, содержащейся в публичном выступлении. Ответчик по иску - Никол Пашинян", - сообщается на портале судебной информации Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что конфискует "наворованные Кочаряном миллиарды долларов" и направит эти средства на нужды армии.

В офисе команды адвокатов Кочаряна "Интерфаксу" сообщили, что экс-президент добивается от Пашиняна опровержения обвинений в нажитом незаконным путем имуществе и требует компенсацию в размере 2 млн драмов (около $4 тыс).

Армения Роберт Кочарян Никол Пашинян

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