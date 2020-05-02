Посол РФ сообщил о 200 россиянах, пожелавших улететь из Лос-Анджелеса в Москву

Очередной вывозной рейс из США запланирован на 4 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Около 200 российских граждан изъявили желание вылететь в Москву 4 мая рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Пока, насколько мы знаем, этим рейсом хотели бы вылететь порядка 200 человек", - сказал он.

По словам Антонова, на западном побережье Соединенных Штатов остается много россиян, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой.

"Рассчитываем, что из этой части США будет вывезено большинство граждан, изъявивших желание возвратиться в Россию", - заявил российский посол.

Он рассказал, что соотечественников интересует организация встречи в аэропорту прибытия и обеспечение трансфера до пункта постоянного проживания. По его словам, дипломаты активизировали адресную разъяснительную работу и проясняют с коллегами в Москве вопросы, на которые не могут ответить.

Он сообщил, что посольство по-прежнему особое внимание уделяет россиянам, оказавшимся в особо сложной жизненной ситуации - семьям с несовершеннолетними детьми, гражданам с хроническими заболеваниями или требующими срочной врачебной помощи проблемами со здоровьем.

"Сделаем все возможное, чтобы включить их в число пассажиров этого рейса с соблюдением существующих условий", - подчеркнул Антонов.

Кроме того, по словам российского посла, продолжается установление местонахождения российских школьников, прибывших в США по линии американских образовательных программ.

"За последние дни установлены контакты с еще четырьмя из них, чьи родители хотели бы вернуть своих детей домой. Этих ребят по логистическим причинам планируем вывозить через Нью-Йорк, когда оттуда будет организован следующий рейс", - сказал он.

Четвертый вывозной рейс из США в Россию запланирован на 4 мая. В этот раз он организован из Лос-Анджелеса. На борт пустят только тех россиян, которые проживают в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия.

7, 14 и 28 апреля "Аэрофлот" вывозил российских граждан из Нью-Йорка.