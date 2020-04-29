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Более 300 россиян вылетели в Москву из Нью-Йорка рейсом "Аэрофлота"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 300 российских граждан вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке на родину рейсом авиакомпании "Аэрофлот", из них 19 школьников и около 70 больных и пожилых людей.

"Общее количество пассажиров оценивается где-то в 320 человек", - сообщил журналистам пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Он рассказал "Интерфаксу", что при формировании списков особое внимание уделялось так называемому "гуманитарному списку" - пожилым и больным людям, а также школьникам, которые участвовали в образовательных программах в США.

В свою очередь президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан уточнил "Интерфаксу", что в Россию из США вылетели 19 школьников.

"Мы проводили 19 школьников. Все они зарегистрировались успешно, добрались до Нью-Йорка, прошли регистрацию. Мы встречали их в разных аэропортах и терминалах, кому-то предоставили ночлег", - сообщил Кочан.

По его словам, удалось также посадить на рейс всех нуждающихся в экстренной эвакуации - пожилых людей, больных, в том числе нуждающимся в срочной медицинской помощи.

"Мы помогаем посольству РФ в США формировать "гуманитарные списки" людей, которые нуждаются в эвакуации, стараемся сделать все возможное, чтобы они попали на рейс. Более 70 таких людей, которые к нам обратились, вылетели сегодня", - отметил он, пообещав помогать и дальше, "пока ситуация не разрешится",.

Boeing 777-300 "Аэрофлота" имеет компоновку из 324 кресел в эконом, а также 48 в комфорт и 30 - в бизнес классе.

Рейс SU103 Нью-Йорк- Москва авиакомпании "Аэрофлот" вылетел вовремя в 19:20 по местному времени (29 апреля, 02:20 мск), сообщается на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди.

Это уже третий по счету вывозной рейс из США в Россию: 7 и 14 апреля "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами. В этот раз на борт смогли попасть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской области. Всего в начале апреля вернуться на родину из США пожелали более 2 тыс. россиян.

Ожидается, что борт приземлится в аэропорту "Шереметьево" (SVO) в 11:45 по мск. Для возвращающихся граждан власти регионов и Роспотребнадзор обещали организовать бесплатные трансферы до места фактического проживания.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что этот рейс в Москву из Нью-Йорка полностью не решит проблему с возвращением российских детей из США.

"Нам еще предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов", - заявил он.

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