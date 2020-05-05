Россияне вылетели из Лос-Анджелеса "Аэрофлотом" в Петербург и Москву

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Граждане России вылетели из международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX), штат Калифорния, рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU 107 по маршруту Лос-Анджелес - Санкт-Петербург - Москва, сообщает в среду сайт аэропорта.

Самолет вылетел вовремя в 16:05 по времени Лос-Анджелеса (5 мая, 02:05 мск).

В опубликованном в телеграм-канале Минкомсвязи РФ финальном списке пассажиров рейса значатся 270 зарегистрированных на портале Госуслуг человек.

Это уже четвертый по счету вывозной борт из США в Россию: 7, 14 и 28 апреля "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами. В этот раз россияне вылетели с западного побережья.

На борт смогли попасть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Пензенской областей и Республики Мордовия.

Ожидается, что самолет сначала приземлится в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга (LED) 5 мая в 13:00 мск, потом через какое-то время вылетит в Москву в аэропорт "Шереметьево" (SVO). Направляющимся в российскую столицу пассажирам не нужно будет выходить из самолета во время остановки в Санкт-Петербурге.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что около 200 россиян изъявили желание вылететь рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Лос-Анджелеса 4 мая.

По словам Антонова, на западном побережье Штатов остается много сограждан, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой.

Он сообщил, что посольство по-прежнему особое внимание уделяет россиянам, оказавшимся в особо сложной жизненной ситуации - семьям с несовершеннолетними детьми, гражданам с хроническими заболеваниями или требующими срочной врачебной помощи проблемами со здоровьем.

"Сделаем все возможное, чтобы включить их в число пассажиров этого рейса с соблюдением существующих условий", - подчеркнул Антонов.