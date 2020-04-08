Самолет "Аэрофлота" с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Архивное фото Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.

Ожидается, что они прибудут в аэропорт "Шереметьево", терминал F, 8 апреля в 15:25 мск.

Число зарегистрировавшихся на рейс пассажиров официально пока не объявлялось.

Самолет с гражданами США приземлился в JFK больше двух часов назад. Рейс SU102 Москва-Нью-Йорк вылетел из терминала F аэропорта "Шереметьево" в 19:30 мск с большим опозданием. Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, самолет вывез порядка 400 американцев.

Изначально рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва-Нью-Йорк и Нью-Йорк-Москва были запланированы на 3 апреля, однако они были отменены из-за приостановки вывоза россиян по решению правительства РФ. Затем чиновники решили возобновить процесс. Тем рейсом из Нью-Йорка должны были улететь домой как минимум 250 россиян.

Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.

По данным российского посла в США Анатолия Антонова, вернуться домой из США хотят более 2 тысяч россиян. При этом, по его словам, заявок от россиян на вылет из США по состоянию на утро вторника не хватало даже на один самолет.

Президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан сообщил, что российские соотечественники в США "минимум до среды" помогут разместить в гостинице или у себя около 50 россиян, которые не попали на рейс 7 апреля.

"Какое-то количество людей сейчас мы разместим в гостинице. Семьи мы будем стараться размещать по квартирам", - сказал Кочан, добавив, что в настоящее время он может "оплатить примерно 25 номеров до среды".

Кочан отметил, что общество продолжает сбор средств на помощь россиянам. Также он рассчитывает, что в перспективе российские соотечественники помогут разместить как минимум 70 человек.