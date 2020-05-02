Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тысяч человек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 238 775 человек, увеличившись за сутки на 5 377, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 3 344 274 инфицированных COVID-19, прирост за стуки составил 87 186 случаев заражения.

Полностью излечились более 1 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 103 781 (65 068 скончались), Испании - 213 435 (24 543, данные по больным и умершим приведены на утро минувшей пятницы - ИФ), Италии - 207 428 (28 236), Великобритании - 178 685 (27 510), Франции - 167 305 (24 594), Германии - 164 077 (6 736), Турции - 122 392 (3 258).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Между тем в материковом Китае за истекшие сутки был зарегистрирован единственный случай заражения коронавирусом, причем у прибывшего из-за границы, новых смертей от COVID-19 не зарегистрировано, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 875 случаев заражения, из них 1 671 - ввезенный из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части зафиксированы два новых случая заражения, оба - в Гонконге.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.