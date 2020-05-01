Коронавирус в мире заставил пересмотреть празднование Первомая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Служащие и рабочие в мире были вынуждены в этом году сократить масштабы празднования Первого мая, перенести мероприятия в интернет или иным образом изменить их формат в связи с пандемией коронавируса, сообщают в пятницу западные СМИ.

Франция

Во Франции, где меры социальной изоляции пока не сняты, трудящиеся будут отмечать праздник в соцсетях или скандировать с балконов.

"Это возможность для нас огласить требования, за которые мы выступали долгое время и которые высветил этот кризис", - заявил генсек Всеобщей конфедерации труда (CGT) Филип Мартинес.

Индонезия

В Индонезии профсоюзы после отмены уличных акций призывали перенести в интернет протесты против законопроекта, который должен упростить для работодателей увольнение сотрудников.

Греция

В Греции правительство обратилось с призывом на неделю перенести митинги, однако демонстранты в итоге собрались на Площади Конституции в Афинах. При этом организаторы акции носили маски и перчатки и размечали места, где могли стоять участники - с дистанцией в 2 метра.

Чехия

В Чехии активисты планируют организовать так называемый "шумный протест", участники которого будут гудеть в рога, бить в барабаны и кричать в знак протеста против действий правительства в связи с пандемией.

Сотни чехов, которые ранее ездили на заработки в ФРГ и Австрию, намерены собраться у одного из пограничных переходов и протестовать против невозможности добраться до места работы.

Турция

В Стамбуле, как отмечает агентство Associated Press, произошли столкновения между силами полиции и демонстрантами, которые попытались провести марш против мер изоляции. Были задержаны 15 человек.

Китай

В Гонконге полицейский спецназ был приведен в состоянии повышенной готовности в связи с информацией, что местные оппозиционеры готовятся к демонстрациям.

ЮАР

В ЮАР наблюдается праздничная атмосфера, где Первое мая совпало с началом снятия ограничительных мер - жителям разрешили выходить на улицы для занятия физической активностью, а некоторые граждане начали возвращаться на работу.

Бангладеш

В Бангладеш, несмотря на увеличение числа случаев коронавируса, возобновляется экономическая активность - после месяца простоя власти разрешили работу 850 швейных фабрик при ограничении числа персонала.

США

В пятницу в США ожидаются акции работников служб жизнеобеспечения, которые потребуют улучшения условий безопасности в связи с пандемией. Также запланированы акции противников мер изоляции, которые, по мнению этих активистов, разрушают американскую экономику.