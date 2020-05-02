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Трамп предложил экс-сотрудника посольства в РФ на должность посла на Украине

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине, сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в сообщении.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России. Сейчас он является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США на Украине.

Должность американского посла на Украине освободилась еще в мае прошлого года, когда Белый дом отозвал из Киева Мари Йованович. Впоследствии она оказалась одной из участниц скандала с импичментом президента США Дональда Трампа.

США Украина Кейт Дейтон Мари Йованович

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