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Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла на Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла Соединенных Штатов на Украине, сообщает пресс-служба комитета.

"Я рад, что Комитет сегодня утром принял пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов в Японии и на Украине на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", - сказал глава комитета по иностранным делам Джим Риш.

Теперь кандидатуру Дейтона должен будет утвердить полный состав верхней палаты Конгресса, большинство в которой имеют республиканцы Риш выразил уверенность, что Сенат США вскоре утвердит кандидатуру Дейтона.

Президент США Дональд Трамп предложил Дейтона в мае на должность американского посла в Киеве.

Должность посла Соединенных Штатов на Украине освободилась еще в мае прошлого года, когда Белый дом отозвал из Киева Мари Йованович. Впоследствии она оказалась одной из участниц скандала с импичментом президента США Дональда Трампа.

США Украина Кит Дейтон

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