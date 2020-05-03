Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
на 02.05В России 124 054+9 623В мире 3 343 777+86 931

Бельгия решила готовиться к повторному введению режима самоизоляции

Страна пока не приступила к сворачиванию мер, оно начнется 4 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Бельгия еще не приступила к запланированному на 4 мая началу реализации плана выхода из изоляции, а группа экспертов, разработавшая этот план, уже размышляет над планом повторного введения режима изоляции на случай второй волны эпидемии COVID-19.

"Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее", - заявила в субботу в интервью газете Le Soir председатель экспертной группы, инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.

По ее словам, "новый всплеск не придет внезапно, мы увидим его появление". "Возможно также, что он произойдет в конкретном месте, что потребует специфического подхода", - добавила Влиге. В любом случае, считает она, повторная изоляция не исключается.

Официальный представитель бельгийской медицинской администрации по ситуации с COVID-19 Ив ван Летем в свою очередь заявил изданиям группы Sudpresse, что в Бельгии может быть предусмотрен повторный режим изоляции.

"Если будет сильное возобновление (инфекции), то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны", - сказал эксперт. По мнению ван Летема, "если люди снова увидят рост числа смертей, а больницы опять наполнятся, они будут соблюдать новые меры".

Телеканал RTBF сообщил в тот же день, что бельгийские больницы получили правительственный циркуляр с указаниями по подготовке к потенциальной второй волне эпидемии коронавируса.

Согласно этому циркуляру, больницы должны зарезервировать, как минимум, одну койку из четырех в отделениях интенсивной терапии под зараженных COVID-19. Они должны организовать 25% дополнительных койко-мест, готовых быть задействованными в течение 48 часов. Кроме того, дано указание быть готовыми удвоить, а затем и утроить эти меры в течение недели.

Бельгия коронавирус

Новости по теме

Новости

Итальянцев предупредили, что ослабление мер не включает встречи с друзьями

Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус

Великобритания приблизилась к выходу на второе место в мире по числу смертей от COVID-19

Жителей Испании обяжут носить маски в общественном транспорте

Жителей Испании обяжут носить маски в общественном транспорте

МИД Казахстана заявил об отсутствии разработок биооружия в стране

Борис Джонсон назвал сына в честь родственников и лечивших его врачей

Во Франции выяснят, могут ли служебные собаки по запаху найти больных COVID-19

В Испании от коронавируса умерли уже более 25 тысяч человек

В Испании от коронавируса умерли уже более 25 тысяч человек

Российских военных не пустили в боснийский Мостар для дезинфекции больницы

МИД РФ в годовщину одесской трагедии отметил безнаказанность виновных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');