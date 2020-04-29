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Бельгия начнет выход из режима изоляции 4 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первая фаза выхода Бельгии из режима изоляции начнется 4 мая, как это предусмотрено объявленным в конце прошлой недели планом, подтвердила в среду премьер-министр страны Софи Вильмес.

Она заявила об этом в коммюнике по итогам совещания федерального правительства, руководителей регионов и специальной экспертной группы, созданной для разработки плана постепенной отмены ограничений.

В документе сообщается, что, по оценке экспертов, нынешнее развитие эпидемии COVID-19 позволяет, как и предусмотрено, приступить 4 мая к начальной фазе бельгийского плана выхода из режима изоляции.

При этом эксперты настаивали на том, чтобы как можно скорее были введены "необходимые защитные меры, (расширенное) тестирование и отслеживание (контактов зараженных)", которые должны сопровождать процесс постепенного выхода.

В четверг будет опубликован королевский указ по мерам, связанным с реализацией начальной фазы.

В минувшую пятницу Национальный совет безопасности Бельгии после почти восьми часов дискуссий согласовал план из трех фаз.

Первая фаза разделена на два этапа - 4 и 11 мая. На первом этапе по-прежнему приветствуется дистанционная работа на предприятиях и в учреждениях, где это возможно. Где невозможно - предусмотрено постепенное возобновление работы при соблюдении правил эпидемиологической безопасности.

Второй этап предполагается начать 11 мая. Ожидается, что откроются все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты.

Бельгия

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