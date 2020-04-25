Правительство Бельгии объявило дату начала выхода из изоляции

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Бельгия с 4 мая начнет поэтапно отменять меры изоляции, принятые из-за пандемии COVID-19, заявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес после заседания Национального совета безопасности в пятницу вечером.

Она подчеркнула, что принятые даты не окончательные, потому что план строится на гипотезах и прогнозах. Его реализация зависит от развития эпидемии.

Вильмес объяснила требования на период постепенного отказа от ограничений и фазы этой операции.

На всем ее продолжении сохраняются ограничения контактов между людьми при соблюдении социального дистанцирования. Должны строго соблюдаться правила личной гигиены. В случае появления симптомов необходимо оставаться дома и вызывать врача. Рекомендовано ношение гигиенических масок даже при том, что они считаются недостаточной защитой. Маски будут обязательными для всех лиц старше 12 лет в общественном транспорте, начиная с 4 мая.

Правительство гарантирует для каждого гражданина бесплатное получение двух фильтров для масок. В интернете разместят инструкции по изготовлению масок, которые должны стираться после каждого использования.

План выхода из ограничений состоит из трех фаз:

Первая фаза:

– Дистанционная работа там, где это возможно. Рестораны и кафе остаются закрытыми. Решено открыть 29 апреля магазины, торгующие тканями, учитывая потребность материала для изготовления масок. Начало: 4 мая.

– Откроются все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты. Начало: 11 мая.

Вторая фаза:

– Открытие музеев, разрешение на компании частного характера по месту жительства, активность на свежем воздухе, в том числе занятия спортом более двух лиц вместе при соблюдении "расстояния безопасности" между ними. Постепенно начнут возобновляться занятия в учебных заведениях. Это не затронет сразу всех учащихся. Смогут открыться парикмахерские. Начало: 18 мая.

Третья фаза:

– "Потенциальное постепенное открытие ресторанов". Открытие кафе и баров состоится позднее. Также должно еще быть уточнено время возобновления работы кинотеатров. Начало: не ранее 8 июня.

Вопрос поездок за рубеж еще предстоит изучить. Решение по организации летних лагерей для молодежи примут в конце мая.

Массовые мероприятия, такие как различного рода фестивали, останутся полностью запрещенными до 31 августа. Что касается событий малого масштаба, в каждом конкретном случае федеральная власть будет рассматривать ситуацию вместе с местной.