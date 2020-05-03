СМИ не исключили иск против Китая из-за халатности в связи с COVID-19

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Австралийская газета Daily Telegraph публикует детали документа, содержащего экспертные оценки по ситуации с COVID-19, на основании которых против КНР может быть выдвинут иск по факту преступной халатности, вследствие которой под угрозу были поставлены другие страны.

В документе содержится утверждение, что китайские власти скрывали информацию о вирусе, не давали слова врачам, которые говорили о нем, уничтожали улики в лабораториях и отказывались предоставлять образцы живого вируса международному медицинскому сообществу для разработки вакцины.

Кроме того, из исследования становится ясным, что группа экспертов из Уханьского института вирусологии контактировала с Ветеринарной лабораторией Австралии при австралийском национальном агентстве по науке и проводила фундаментальные исследования смертельно опасных патогенов, содержащихся у живых летучих мышей. При этом это сотрудничество продолжается и поныне, в то время как в австралийском руководстве заявляли, что такое сотрудничество может нести опасность.

На прошлой неделе премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна будет призывать к международному расследованию ситуации с COVID-19 на встрече Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в середине мая.