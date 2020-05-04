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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
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Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Сербия отменит комендантский час. Отмена придется на православный праздник Джурджевдан. В Сербии от коронавируса умерли почти 200 человек.

– Ребенок и взрослый погибли под Кировом во время лодочной прогулки. В лодке плыли четыре человека. Еще двоих продолжают искать.

– Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря. Предположительно, десять наемников собирались на машинах с оружием вторгнуться в Каракас. Якобы они действовали по приказу Колумбии.

– Разведка США обвинила Китай в сокрытии масштабов эпидемии COVID-19. Американцы утверждают, что Китай стремился выиграть время и закупить за рубежом медицинское оборудование. Ранее Дональд Трамп утверждал, что источником коронавируса стала лаборатория города Ухань.

– В московских больницах не будут отключать горячую воду. Чтобы этого добиться, подключат резервные источники водоснабжения. Отключения горячей воды в Москве начнутся летом.

– Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира. В финале он победил американца Накамуру. Карлсен заработал $70000.

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