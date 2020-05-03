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Ребенок и взрослый погибли под Кировом во время лодочной прогулки

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Лодка с несколькими людьми перевернулась на реке Чепца в Кировской области, ребенок и взрослый погибли, еще двоих продолжают искать, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по региону.

"Опрокинулась лодка с четырьмя людьми, двух нашли - взрослого и ребенка. Еще одного взрослого и ребенка продолжают искать", – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в Фаленском районе днем в воскресенье.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Кировской области агентству уточнили, что в лодке находились мужчина с женщиной и двое малолетних детей.

"По предварительным данным, они не приходились друг другу родственниками. Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), выясняются все обстоятельства случившегося", – сказал сотрудник пресс-службы.

Кировская область река Чепца

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