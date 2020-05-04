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В московских больницах не будут отключать горячую воду

В московских больницах не будут отключать горячую воду
Карантинный центр в Коммунарке
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Профилактические работы на теплосетях медучреждений столицы планируется по возможности проводить без отключений горячей воды, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Профилактические работы на сетях, обеспечивающих теплом системы горячего водоснабжения столичных объектов здравоохранения со стационарами, начнутся с 15 июля. При наличии резервных источников горячего водоснабжения на этих объектах планируется проводить работы без отключения горячего водоснабжения", - рассказал Бирюков.

Заммэра добавил, что 69 медучреждений стационарного типа, имеющие резервные связи от тепловых сетей ПАО "МОЭК", отключаться от горячего водоснабжения при проведении профилактики не будут.

Ранее Бирюков сообщил, что профилактические отключения горячей воды в жилом секторе Москвы начнутся не ранее 1 июня. Отопление в столичных домах планируется отключить 6-7 мая.

Москва коронавирус COVID-19

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