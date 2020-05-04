На Украине через неделю начнут ослаблять карантин, продленный до 22 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая.

С 11 мая также планируется разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов, ослабить ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских.

Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, стоматологических клиник, нотариусов, аудиторов, адвокатов и сервисов бытовых услуг.

Среди прочего будет разрешено проведение командных тренировок спортсменов.

При ослаблении ограничений предполагается соблюдение противоэпидемиологических мер, определенных министерством здравоохранения.