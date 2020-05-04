Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 04.05В России 145 268+10 581В мире 3 506 729+79 386

На Украине через неделю начнут ослаблять карантин, продленный до 22 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая.

С 11 мая также планируется разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов, ослабить ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских.

Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, стоматологических клиник, нотариусов, аудиторов, адвокатов и сервисов бытовых услуг.

Среди прочего будет разрешено проведение командных тренировок спортсменов.

При ослаблении ограничений предполагается соблюдение противоэпидемиологических мер, определенных министерством здравоохранения.

Украина коронавирус

Новости по теме

Новости

Белоруссия готова принять глав стран-партнеров по ЕАЭС 19 мая в Минске

Япония продлила режим ЧС из-за коронавируса до лета

Япония продлила режим ЧС из-за коронавируса до лета

Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 784 человека

Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 784 человека

Замглавы администрации президента Казахстана стал спикером сената вместо Назарбаевой

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года

Пандемия коронавируса

Разведка США заявила, что Китай скрыл масштабы эпидемии ради закупки лекарств

Разведка США заявила, что Китай скрыл масштабы эпидемии ради закупки лекарств

Сербия отменит комендантский час

Сербия отменит комендантский час

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам человек

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам человек

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');