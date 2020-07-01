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Россия и Турция провели новое патрулирование в Сирии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Военные России и Турции провели в среду очередное патрулирование в районе зоны деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как говорится в сообщении центра, поступившем в "Интерфакс", 1 июля состоялось восемнадцатое по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4.

По словам российских военных, впервые патруль прошел до населенного пункта Инкзик провинции Идлиб, протяженность маршрута составила 60 километров.

Отмечается, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Организация взаимодействия между российскими и турецкими военными осуществлялась через совместный координационный центр, сообщили российские военные.

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Патрулирование в Сирии российские и турецкие военные проводят в соответствии с договоренностями президентов РФ и Турции от 5 марта этого года.

16 июня в Минобороны РФ сообщили, что во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии подорвался российский бронетранспортер, пострадавших не было. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков тогда заявил, что боевики попытались организовать теракт, чтобы сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4.

M-4 соединяет портовой город Латакия с иракской границей.

Сирия Идлиб Турция

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