Путин обсудил с Лукашенко планируемый в Минске парад

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении по итогам разговора отмечается, что Лукашенко рассказал о подготовке к военному параду, который состоится в Минске 9 мая.

"В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы. (...)Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства". Кроме того, главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией (коронавируса - ИФ).

Позднее в Кремле подтвердили факт переговоров двух сторон. Лидеры подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с коронавирусом и ее последствиями. Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину, отметили там.

Ранее Лукашенко пригласил глав других государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на парад Победы. Также он высказал пожелание, чтобы парад был показан на российском телевидении.