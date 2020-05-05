Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 05.05В России 155 370+10 102В мире 3 583 055+76 326

Путин обсудил с Лукашенко планируемый в Минске парад

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении по итогам разговора отмечается, что Лукашенко рассказал о подготовке к военному параду, который состоится в Минске 9 мая.

В миреЛукашенко захотел показать минский парад Победы на российском телевиденииЧитать подробнее

"В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы. (...)Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства". Кроме того, главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией (коронавируса - ИФ).

Позднее в Кремле подтвердили факт переговоров двух сторон. Лидеры подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с коронавирусом и ее последствиями. Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину, отметили там.

Ранее Лукашенко пригласил глав других государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на парад Победы. Также он высказал пожелание, чтобы парад был показан на российском телевидении.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Министр просвещения заявил, что тяжелых случаев COVID-19 среди школьников почти нет

Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о плановом лечении премьера от COVID-19 в клинике

В России проведено уже более 4,4 млн тестов на коронавирус

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Хасавюрт закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса

Муфтий Дагестана вместе с семьей заболел коронавирусом

Авиакомпания "Якутия" открыла рейсы Москва - Калининград

Путину 6 мая представят рекомендации по снятию коронавирусных ограничений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');