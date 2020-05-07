Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Группа "Первого канала" лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19. Это произошло 6 мая после выхода сюжета в эфир. Решение принимал МИД Белоруссии, но никак не объяснил его.

– Повысились страховые выплаты родственникам врачей, борющихся с COVID. Президент Путин подписал указ об этом в среду. Другие выплаты, которые получают врачи за работу с зараженными коронавирусом пациентами, тоже повысились.

– Участники военных игр в Ухане жаловались на плохое самочувствие. Французская газета сообщила, что многие спортсмены обнаружили симптомы, похожие на те, что бывают при заражении коронавирусом. Военные игры прошли в октябре прошлого года до вспышки вируса.

– Гражданин США признался в попытке похитить Николаса Мадуро. Американец собирался захватить аэропорт Каракаса и вывезти Мадуро из Венесуэлы. Ранее власти объявили о срыве вторжения наемников на катерах.