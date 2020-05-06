Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

Участники военных игр в Ухане жаловались на плохое самочувствие

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Некоторые участники Всемирных военных игр, которые в прошлом году прошли в китайском городе Ухань, ощутили после соревнований ухудшение самочувствия, сообщила французская газета Le Figaro.

В октябре 2019 года в соревнованиях принимали участие около 10 тысяч человек из разных стран мира.

Среди них – французская пятиборка Элоди Клувель. По ее словам, сразу после соревнований она заболела, и, как она теперь считает, тогда она переболела коронавирусом COVID-19.

"Многие спортсмены, принимавшие участие во Всемирных военных играх, заболели. Недавно мы общались с военным врачом, который нам сказал: "Я думаю, что у вас был коронавирус, потому что многие члены этой спортивной делегации заболели", – добавила Клувель.

Однако некоторые спортсмены сомневаются в том, что они действительно еще в октябре могли заразиться коронавирусом в КНР. Алоиза Реторна, которая выступает в команде Франции по парусному спорту, заявила, что "не думает, что тогда были серьезные риски заражения".

В октябре 2019 года в мире не велась борьба против коронавируса. Первые сообщения о том, что он распространяется в Ухане, появились спустя несколько недель после Всемирных военных игр.

В бельгийской команде, которую на играх представляла делегация в 80 человек, также указали, что "ничто конкретно не позволяет подтвердить гипотезу" о возможном заражении спортсменов в октябре 2019 года.

"В конце ноября - начале декабря некоторые участники жаловались на боль в горле, кашель, пропадал голос, но никакие из этих симптомов не требовали особых мер и никогда не связывались с участием в военных играх", – отметили источники издания в министерстве обороны Бельгии.

Во французском минобороны сказали, что во время игр никто еще не знал о COVID-19. Кроме того, в министерстве пояснили, что французские спортсмены регулярно проходили медосмотр и не было выявлено симптомов, которые могли бы указывать на заражение коронавирусом.

Всемирные военные игры – это соревнования по различным видам спорта, организованные для спортсменов-военнослужащих. Проходят как летние, так и зимние военные игры.

Коронавирус COVID-19 начал распространяться из Уханя. До сих пор ведутся споры по поводу того, когда именно началось распространение инфекции.

Франция Китай Ухань коронавирус Военные игры COVID-19

Новости по теме

Новости

Группа "Первого канала" лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19

Группа "Первого канала" лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19

Что произошло за день: среда, 6 мая

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Авиаперевозка грузов из Китая в РФ на фоне COVID-19 подорожала почти в 4 раза

Ограничения из-за коронавируса могут привести к гибели 1,4 млн человек от туберкулеза

Ограничения из-за коронавируса могут привести к гибели 1,4 млн человек от туберкулеза

Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

США и Великобритания приступили к торговым переговорам

Германия передаст РФ данные о тысячах пленных времен ВОВ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');