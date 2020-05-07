Повысились страховые выплаты родственникам врачей, борющихся с COVID

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Единовременная страховая выплата родственникам в случае смерти медицинского работника, инфицированного коронавирусом COVID-19 во время работы, повысилась до 2,75 миллиона рублей. Указ об этом подписал в среду президент России Владимир Путин.

На выплату могут рассчитывать семьи врачей, среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций, водителей скорой медицинской помощи, непосредственно работающие с пациентами, у которых подтверждено заражение новым коронавирусом, и пациентами с подозрением на него.

Страховая выплата в случае смерти составляет 2 752 452 рублей. Если медработник временно потерял трудоспособность, ему выплачивается 68 811 рублей. В случае инвалидности I группы выплачивается 2 064 339 рублей, II группы – 1 376 226 рублей, инвалиду III группы - 688 113 рублей.

Единовременная страховая выплата производится сверх предусмотренных ФЗ от 24 июля 1998 г. (№ 125-ФЗ) "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплат.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Путин на встрече с главами регионов 8 апреля сообщил, что для медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией, будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.