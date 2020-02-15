Макрон заявил об ожидании вмешательства России в выборы во Франции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона не откажется от попыток повлиять на выборы во Франции, заявил в субботу французский президент Эммануэль Макрон.

"Россия действует агрессивно. И я думаю, что в ближайшие месяцы и годы это продолжится", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о попытках влиять на ход выборов во Франции.

Как пояснил Макрон, такой прогноз основан на том, что подобная деятельность "не прекращается в один момент, спонтанно". Поэтому, по его словам, РФ продолжит попытки "дестабилизировать западные демократии".

При этом президент Франции подчеркнул, что РФ - не единственная страна, которая пытается вмешиваться в выборы. По его словам, попытки влияния на политику в Европе предпринимали ультраправые американские группы.

Президент Франции отметил, что Россия поддерживает французских евроскептиков и консерваторов. "Стратегия России состояла в том, чтобы сопровождать политические движения в нашей стране и укреплять антиевропейское движение. Антимиграционное, очень консервативное в социальном плане", - сказал он.

Макрон выразил мнение, что Россия вряд ли сможет построить крепкие союзнические отношения с Китаем, так что ей нужны партнеры в Европе. Он объяснил, что, в частности, Китай обычно не склонен к тесным союзническим отношениям с другими странами. Также, по его мнению, российская сторона может опасаться чрезмерного сближения с Пекином.

Также президент Франции отметил, что санкции, наложенные на Россию вследствие украинского конфликта, мало что изменили. "Я не выступаю за то, чтобы их отменить, я просто констатирую: санкции и ответные санкции - мы страдаем от них так же, как и Россия", - сказал Макрон.

Он озвучил два возможных подхода к стратегии Евросоюза в отношениях с Россией.

"Есть два сценария. Первый - мы и дальше остаемся недоверчивыми и действуем резко", - сказал он, добавив, что немногие в ЕС хотят такого развития событий, поэтому он обрисовал второй возможный путь развития отношений.

"Мы остаемся требовательными, мы не отклоняемся от своей позиции, но мы хотим стратегического диалога. Это потребует времени, но мы хотим такого стратегического диалога. Мы все меньше говорим друг с другом, и появляется все больше конфликтов", - сказал президент Франции.

"Я думаю, это надежный путь", - добавил он, характеризуя второй вариант развития событий. По его словам, диалог с Россией должен основываться, в том числе, на "возможности решать замороженные конфликты, возможности дискутировать о вопросах кибербезопасности".

"Мы должны в конце концов снова вступить в диалог с Россией", - сказал Макрон. В том числе, это имеет большое значение в свете работы в Совете Безопасности ООН.

"Россия не может постоянно блокировать решения совета", - заявил он.