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Трамп уволил генерального инспектора госдепартамента

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси уведомил Конгресс, что освобождает от занимаемой должности генерального инспектора госдепартамента Стива Линика, сообщило Politico.

Трамп заявил, отмечает издание, что "больше не доверяет" Линику и обещает прислать на утверждение в Сенат кандидатуру, которая пользуется доверием со стороны президента и "отвечает соответствующим требованиям".

Представитель госдепа сказал, что Стивен Акард, бывший кадровый сотрудник дипломатической службы, "теперь будет руководить канцелярией генерального инспектора в государственном департаменте" в качестве исполняющего обязанности.

Пелоси заявила, что этот шаг Трампа является "возмездием", и направлен против "патриотически настроенных государственных служащих, которым поручено осуществлять надзор от имени американского народа".

"Генеральный инспектор Линик был наказан за то, что честно выполнил свой долг по защите Конституции и нашей национальной безопасности, как того требует закон и присяга", - подчеркивается в распространенном заявлении спикера.

По информации Politico, Линик инициировал расследование в отношении предполагаемых злоупотребления госсекретаря Майка Помпео своим служебным положением в личных целях.

США Стив Линик Дональд Трамп

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