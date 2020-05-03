Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 03.05В России 134 687+10 633В мире 3 427 343+83 566

В Белоруссии решили снять сериал о достижениях страны за $1,5 млн

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии планируют снять игровой многосерийный фильм, отражающий "достижения социально-экономического развития" страны. Соответствующая заявка размещена 30 апреля на сайте goszakupki.by.

Предмет закупки - "фильм в игровой форме, состоящий из восьми серий не менее 44 минут каждая, на одном из государственных языков, и версия фильма с субтитрами на английском языке". Жанр - драма, мелодрама, приключения, остросюжетный фильм (по выбору исполнителя). Предполагаемая возрастная категория: 12+.

Согласно конкурсным документам, заказчиком фильма выступает министерство культуры Белоруссии. Ориентировочная стоимость госзакупки - порядка $1,4 млн. Из госбюджета на создание фильма может быть выделено не более 70% от общей его стоимости. Оставшиеся 30% - средства участника или иные не запрещенные законодательством источники.

Предложения для участия в открытом конкурсе принимаются до 27 мая. Фильм должен быть предоставлен заказчику в течение 16 месяцев с даты заключения договора.

Белоруссия

Новости

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

Аэропорт Риги закрыли из-за улетевшего в неизвестном направлении дрона

Правозащитники попросили Голикову помочь россиянам вернуться из Индии и Занзибара

Лукашенко решил не отменять в Белоруссии парад на 9 мая

Пандемия коронавируса

СМИ не исключили иск против Китая из-за халатности в связи с COVID-19

В Госдуме назвали "досье" о сокрытии КНР данных о COVID-19 антикитайской кампанией

Врачи готовились сообщить о смерти Джонсона, когда он боролся с COVID-19

Врачи готовились сообщить о смерти Джонсона, когда он боролся с COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

Число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс. человек

Пожары в Чернобыльской зоне локализованы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');