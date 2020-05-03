В Белоруссии решили снять сериал о достижениях страны за $1,5 млн

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии планируют снять игровой многосерийный фильм, отражающий "достижения социально-экономического развития" страны. Соответствующая заявка размещена 30 апреля на сайте goszakupki.by.

Предмет закупки - "фильм в игровой форме, состоящий из восьми серий не менее 44 минут каждая, на одном из государственных языков, и версия фильма с субтитрами на английском языке". Жанр - драма, мелодрама, приключения, остросюжетный фильм (по выбору исполнителя). Предполагаемая возрастная категория: 12+.

Согласно конкурсным документам, заказчиком фильма выступает министерство культуры Белоруссии. Ориентировочная стоимость госзакупки - порядка $1,4 млн. Из госбюджета на создание фильма может быть выделено не более 70% от общей его стоимости. Оставшиеся 30% - средства участника или иные не запрещенные законодательством источники.

Предложения для участия в открытом конкурсе принимаются до 27 мая. Фильм должен быть предоставлен заказчику в течение 16 месяцев с даты заключения договора.