Севастополь отказался от новых аппаратов ИВЛ на время проверки случаев возгорания

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые недавно получил Севастополь, не будут использоваться до завершения расследования случаев возгорания, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Мы получили 10 новых ИВЛ, они еще ни разу не использовались. Сегодня дал поручение не использовать их в работе до того, как специалисты установят причину - в чем проблема с этими аппаратами", - сказал Развожаев журналистам во вторник.

По его словам, если проблему не удастся устранить на месте, например, с помощью других комплектующих, "партия будет возвращена на завод".

Глава города заверил, что больницы Севастополя располагают достаточным количеством других аппаратов ИВЛ, в основном - импортных. Пока ни один из пациентов с коронавирусом к ним не подключен.

В Севастополе диагноз COVID-19 подтвержден у 129 человек, два пациента умерли.

Инциденты с аппаратами ИВЛ

Как сообщалось, 12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, в результате возгорания аппарата ИВЛ произошел пожар, в котором погибли пять человек.

9 мая аналогичное возгорание произошло в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, его жертвой стала одна женщина. По данным источника "Интерфакса", оба воспламенившихся аппарата ИВЛ были произведены на одном российском предприятии.

В концерне "Радиоэлектронные технологии" (входит в "Ростех") сообщили, что поставляли аппараты ИВЛ в больницы Санкт-Петербурга. "Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО "Уральский приборостроительный завод" в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Официальные причины произошедшего вправе озвучивать только следственные органы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

Во вторник также стало известно, что Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.