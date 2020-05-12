Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

По данным источника "Интерфакса", оба загоревшихся аппарата ИВЛ выпустило одно российское предприятие

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

9 мая случился пожар в реанимации коронавирусного корпуса больницы имени Спасокукоцкого в Москве, 12 мая - в коронавирусной больнице Святого Георгия в Петербурге. Погибли в общей сложности шесть больных коронавирусной инфекцией.

По данным источника "Интерфакса", оба загоревшихся аппарата ИВЛ были выпущены на одном российском предприятии.

Входящий в "Ростех" концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) поставлял эти аппараты в больницы Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе концерна. Там уточнили, что технику выпустил "Уральский приборостроительный завод".

"Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем", - сообщили в пресс-службе. Комментировать причины возгорания там отказались.

Ранее КРЭТ был определен единственным поставщиком Минпромторгу аппаратов ИВЛ. Всего планируется закупить 5700 аппаратов. Аппараты производятся на Уральском приборостроительном заводе. Произведенные здесь аппараты ранее поставлялись в США для лечения больных коронавирусом.