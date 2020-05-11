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СМИ узнали о планах США обвинить КНР в попытках украсть данные по вакцине от COVID-19

СМИ узнали о планах США обвинить КНР в попытках украсть данные по вакцине от COVID-19
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ФБР и министерство внутренней безопасности США намерены в ближайшие дни публично предупредить, что хакеры из Китая пытаются получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса COVID-19, пишет The New York Times.

По мнению администрации США, китайцев также интересуют результаты исследований в США по созданию лекарства от коронавируса.

Пандемия коронавируса

В черновой версии документа, который собираются обнародовать власти США, утверждается, что имеющие отношение к властям КНР хакеры стремятся незаконно получить доступ к "ценной интеллектуальной собственность и к информации о здравоохранении. Речь идет о вакцинах, о методах лечения, а также - о тестах (на выявление вируса - ИФ)".

Согласно информации Вашингтона, целью хакеров является как госучреждения, так и частные американские лаборатории.

Газета отмечает, что это - очередной выпад властей США против Китая по поводу коронавируса.

В Вашингтоне часто повторяют, что Пекин, вероятно, мог сделать больше для того, чтобы избежать распространения заболевания по всему миру.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
США Китай Коронавирус

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