В Донецке анонсировали следующую встречу в Минском формате
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следующая встреча контактной группы в Минском формате состоится в среду, 27 мая, заявили в четверг в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Заседание Контактной группы завершено, следующая встреча состоится 27 мая", - говорится в сообщении, распространённом в четверг пресс-службой МИД ДНР.
Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 заседания контактной группы в Минском формате проходят в режиме видеоконференции.