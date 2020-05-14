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В Донецке анонсировали следующую встречу в Минском формате

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следующая встреча контактной группы в Минском формате состоится в среду, 27 мая, заявили в четверг в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Заседание Контактной группы завершено, следующая встреча состоится 27 мая", - говорится в сообщении, распространённом в четверг пресс-службой МИД ДНР.

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 заседания контактной группы в Минском формате проходят в режиме видеоконференции.

ДНР

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