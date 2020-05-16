За сутки в КНР выявлены восемь случаев активного заражения COVID-19

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы восемь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 13 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.

Из восьми активных случаев шесть ввезены из-за границы (пять – в Шанхае, один – в провинции Хайнань), два внутренних выявлены в провинции Цзилинь.

12 из бессимптомных случаев зафиксированы внутри страны, один – "импортирован". 561 бессимптомный носитель COVID-19 находится под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о четыре новых случая активного протекания вызванных COVID-19 заболеваний и 11 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 941 активный случай заражения, из них 1 698 – ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 89 человек, состояние 11 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксирован один новый случай заражения – в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 537 случаев заболевания: в Гонконге – 1 052 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 440 (семь случаев смерти).