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Международная доставка вернется к норме после запуска пассажирских перевозок

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сбой сроков доставки международных посылок, возникший на фоне ограничений из-за COVID-19, можно будет устранить только после возобновления пассажирских авиаперевозок: использование грузовых бортов усложняет доставку из-за меньшей частотности перелетов, отмечают представители отрасли.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения вызвали сбой доставки посылок в сегменте C2C, а также из интернет-магазинов. "В пике сроки очень сильно выросли: были заказы, которые вместо 15 дней доставлялись за месяц - полтора", - сообщил в ходе онлайн-конференции гендиректор AliExpress в РФ Дмитрий Сергеев (на Китай приходится порядка 90% всех международных посылок, идущих в РФ - ИФ). Он объяснил, что часть грузов, которая летала в пассажирских самолетах, перешла в грузовые, у которых длиннее сроки погрузки.

В "Почте России", которая является крупнейшим почтовым оператором в РФ, сообщили "Интерфаксу", что компания перешла на наземное сообщение с теми странами, с которыми есть сухопутные границы, сроки доставки в Европу из России увеличились в среднем на три дня. Ситуация с теми странами, с которыми есть только авиасообщение, несколько сложнее: доставка в Израиль увеличилась на 25 дней, в США и Канаду - на 30 дней, рассказали в "Почте".

Пандемия лишила ряд курьерских компаний возможности использовать авиасообщение там, где раньше грузы перевозились пассажирскими бортами. "Сейчас идет рост спроса на наши услуги на фоне значительного падения провозных возможностей грузов и почты, ранее предоставляемых пассажирскими авиакомпаниями в багажных отсеках пассажирских самолетов", - рассказали "Интерфаксу" в "Волга-Днепре" (группа включает авиакомпании "Волга-Днепр", AirbridgeCargo, "Атран").

"Из Латвии в Россию, например, после отмены почтовых железнодорожных вагонов для почтовых грузов был возможен только авиапуть - пассажирские борты airBaltic или "Аэрофлота". Во время пандемии этого способа доставки не стало", - рассказал "Интерфаксу" генеральный директор курьерской компании PKS, члена альянса АСЕХ в Латвии Леонид Мухин. После отмены авиарейсов вместо авиасообщения стал использоваться автотранспорт, но у некоторых почтовых администраций европейских стран нет регламентированного порядка для обработки такой почты. Объездные пути же увеличивают тарифы на доставку, поэтому почтовые операторы экономят, консолидируя объемы неделями, чтобы везти грузы в экономном варианте.

Также пандемия "отрезала" и железнодорожный способ. Как сообщили в АО "ФПК", в настоящее время все международные поезда компании отменены, доставка почты поездами ФПК осуществляется только внутри страны.

Почта России AliExpress

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