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Промпроизводство в Китае в апреле выросло впервые с декабря

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос впервые с декабря, падение розничных продаж замедлилось на фоне постепенного восстановления экономики КНР после эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, промпроизводство увеличилось на 3,9% по сравнению с апрелем прошлого года после падения на 1,1% в марте. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,5%.

Производство в перерабатывающей промышленности в апреле выросло на 5% (-1,8% в марте), в горнодобывающей промышленности - увеличилось на 0,3% (+4,2% в марте). Выработка предприятий коммунального сектора выросла на 0,2% (-1,6% в марте).

Экономический кризис

Темпы падения розничных продаж в Китае в апреле замедлились до минимальных с декабря 7,5% по сравнению с 15,8% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи одежды в прошлом месяце сократились на 18,5% (-34,8% в марте), ювелирных украшений - на 12,1% (-30,1% в марте), бытовых приборов - на 8,5% (-29,7% в марте). В то же время продажи автомобилей в апреле остались на уровне предыдущего месяца после падения на 18,1% в марте.

Розничные продажи товаров личного ухода подскочили на 8,3% (0,3% в марте), канцелярских товаров - на 6,5% (6,1%), косметики - на 3,5% (-11,6%).

Безработица в Китае в апреле увеличилась до 6% с 5,9% месяцем ранее.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле сократились на 10,3% - до 13,48 трлн юаней ($1,9 трлн), сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение на 10%. Для сравнения: в январе-марте падение составило 16,1%.

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